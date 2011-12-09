〔欧洲汇市〕英镑兑美元削减涨幅,前景料不稳

* 英镑兑美元持稳,风险意愿脆弱

* 英镑兑欧元在一个月高位附近徘徊

* 投资者对欧盟峰会缺乏进展感到失望

路透伦敦12月9日电---英镑兑美元周五削减涨幅,从稍早触及的日高回落,因欧盟峰会结束後风险意愿摇摆不定.今日稍早受一中国投资工具将向欧元区国家提供资金的臆测推动,英镑/美元触及日高.

今日走势震荡,英镑跟随欧元走势而动,反映欧盟峰会的不确定性.市场对昨晚公布的峰会决议反应冷淡.

英镑兑美元GBP=D4尾盘基本持稳在1.5645美元,从稍早触及的日高1.5735美元回落,之前,一消息人士称,中国计划成立一3,000亿美元外汇投资工具,其中部分资金主要投资欧洲.

英镑兑欧元徘徊在一个月高位附近.投资者因欧债危机而寻求欧元替代品令英镑受益.

不过,部分交易商和分析师称,英镑/欧元短期上行可能艰困,尤其是如果对欧元的人气改善,料欧元在0.85英镑附近有强劲支撑.

"从交易或技术面来看,欧元兑英镑已降至可能被是证明具吸引力的水平,目前倾向於守在0.8500-0.8650英镑的区间内,"渣打银行的汇市策略师Steve Barrow表示.

"但我仍预计欧元兑包括英镑在内的所有货币的走软之势尚未结束,"他说,预计欧元/英镑在一年内将跌至约0.75英镑.

欧元/英镑EURGBP=D4上扬0.1%,报0.8543英镑,但仍徘徊在周四触及的一个月低位0.8496英镑附近.如果再次跌穿0.85英镑,欧元/英镑势将跌至11月10日低位0.8486英镑之下,该水准为3月以来的最低水平.

如果收在200日移动均线切入位0.8570英镑之下,欧元的技术面前景料将利空.另外,如兑美元进一步走软,英镑/美元可能跌向12月6日触及的低位1.5562美元和11月底触及的低位1.5423美元.

欧盟领导人就针对欧元区国家的更严格预算规定达成一致,但未能就针对所有欧盟27国的条约修改达成一致,也未能就授予欧元区永久性救助基金银行执照达成一致,令其救助能力受限.

英国表示,不能接受提议的欧盟条约修改,因未能就其提出的要求达成妥协.

分析师称,如果英国能免受拟议的欧盟国家金融交易税影响,则可能对英镑有利.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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