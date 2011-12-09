〔金属期市〕期铜温和收高,欧洲峰会达成治理危机协议提振市场

* 欧盟峰会决定公布後,期铜上涨

* 数据表明中国政府有可能进一步放宽货币政策

* 市场关注:周六公布的中国进口/出口数据

路透纽约/伦敦12月9日电---期铜周五温和收涨,此前欧洲领导人就解决长达两年之久的债务危机举措达成一致,但铜仍录得过去六周中第五次单周下跌.此轮欧债危机令工业需求降低.

全球主要金属消费国中国进一步放宽政策的前景,为铜价格带来额外扶助.铜价今年已下跌20%,并有可能录得2008年全球金融危机以来首次年度下挫.

在为期两天的峰会结束後,以德国和法国为首的欧盟27个国家中,有26个国家同意深化欧洲经济一体化,并加强财政纪律.但英国表示不能接受这一欧盟条约修改提议.

"我认为欧盟协议的底线是令灾难性情景不至于出现."LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说.

欧盟消息传出後,期铜与股市一并攀升,欧元兑美元亦走强.一名未具名消息人士对路透表示,中国央行将设立一规模为3,000亿美元的投资工具,其中一部分将会主要投资欧洲.铜价涨势由此进一步加强.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时未成交,但最後买入价为每吨7,760.25美元,较周四收盘位每吨7,710美元低不到1%.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2上涨5.75美分,或1.6%,收於每磅3.5575美元,盘中交投区间在3.4755-3.5665美元.

根据汤森路透初步数据,本周成交量仍低於常规水平.截至纽约市场尾盘,成交量约40,000口,较30日均值低逾三分之一.

隔夜的中国数据对於铜投资者而言有喜有忧.11月工业生产增速为逾两年来最慢,而通胀率则下跌,因经济环境恶化.这引发了中国政府将进一步放宽货币政策的预期.

随着欧元区陷入债务危机的泥潭,美国经济也不景气,对於铜而言,中国被视作是尚存的支柱.该国占全球铜需求的近40%.

稍早数据显示,上海期交所监控的仓库中,铜库存较上周五增加26.1%,显示过去一周需求可能缩减.

其他金属方面,期锡CMSN3上扬50美元,报每吨20,250美元.

以下为1856GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 355.50 5.70 +1.63 444.70 -20.06

LME期铝 2065.00 0.00 +0.00 2470.00 -16.40

LME期铜 7815.00 105.00 +1.36 9600.00 -18.59

LME期铅 2165.00 62.00 +2.95 2550.00 -15.10

LME期镍 18600.00 300.00 +1.64 24750.00 -24.85

LME期锡 20245.00 45.00 +0.22 26900.00 -24.74

LME期锌 2002.00 14.00 +0.70 2454.00 -18.42

上海期铝 16140.00 -20.00 -0.12 16840.00 -4.16

上海期铜 57070.00 -790.00 -1.37 71850.00 -20.57

上海期锌 15650.00 -125.00 -0.79 19475.00 -19.64

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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