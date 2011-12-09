〔全球金市〕金价因欧盟达成协议而收高,但本周仍因不确定性录得下跌

* 黄金追高标普500指数,因受欧洲正面消息和消费者信心数据带动

* 黄金录得单周下挫,市场谨慎关注欧盟举动

* 技术支撑位料在200日移动均线

* 市场关注:周一公布的美国11月联邦预算

路透纽约12月9日电---金价周五上扬,上日曾经历重挫.欧盟领导人同意深化欧洲经济一体化,以及美国消费者信心触及六个月高位,金价与股市一并上涨.

不过,黄金在过去四周内录得第三周下挫,因受本周稍早的技术性卖盘拖累,当时投资者对於长期内欧盟是否能够解决债务危机犹豫不决.

黄金追随标准普尔500指数.SPX上涨,此前欧盟达成历史性协议,同意起草组建欧元区更紧密财政联盟的新条约.但英国对此表示反对,同其他26国孤立开来.

"年底前的修正将更为剧烈,因为包括黄金在内的多数商品容易受重要新闻的影响,"PVM futures贵金属交易商Carlos Perez-Santalla表示.

1856GMT,现货金上扬0.3%,报每盎司1,712.39美元.

现货银XAG=攀升1.7%,报每盎司32.16美元.

黄金本周下挫2%.周四时,欧洲央行(ECB)打击了有关其将采取更激进行动应对欧债危机的希望.

黄金和标普500间的25日关联系数在临近一年高位正0.7附近徘徊.暗示黄金趋向与风险资产一并行动.

美国2月期金GCG2收高3.40美元,报每盎司1,716.80美元.成交量较30日均值低约60%,因部分预计12月情况将令人失望的交易商已结账.

"市场正在消化欧洲的消息,目前为止该消息尚无定论.黄金投资者将推迟作出重大决策...直到新年後."INTL FCStone商品交易商George Nickas称.

周五,以欧元计价的黄金报1,280欧元,之前曾触及1,278.05欧元的日低.

技术图表上看,分析师称下一道技术支撑位将会是200日移动均线切入位每盎司1,615美元,盘中稍早黄金突破略高於每盎司1,700美元的50日移动均线.

汇丰首席商品分析师James Steel表示,欧洲银行业借出黄金,借以换回美元,可能也拖累黄金表现.黄金租赁需求LGLR触及1998年迄今最低.

现货钯金XPD=上扬1.6%,报每盎司681.75美元,连续第二周大涨.现货铂金XPT=升1.3%,报每盎司1,509.99美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1716.80 3.40 0.2

COMEX白银期货 SIZ1 32.253 0.715 2.3

COMEX铂金期货 PLF2 515.80 21.40 1.4

COMEX钯金期货 PAZ1 686.50 11.20 1.7

现货金 XAU= 1712.39 4.60 0.3

现货银 XAG= 32.160 0.530 1.7

现货铂金 XPT= 1509.99 18.99 1.3

现货钯金 XPD= 681.75 10.75 1.6

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=