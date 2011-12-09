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市场报道 | 2011年 12月 10日 星期六 05:48 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,但远高於盘中低位

路透芝加哥12月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约周五收低.

指标CBOT合约收盘价远高於盘中低位,因低接买盘入场.合约价格日内一度跌至7月1日以来低点.

CBOT合约价格尾盘短暂上扬,扳回早盘跌势.此前美国农业部公布供给预估高於预期,给市场带来压力.

本周CBOT小麦合约跌4.8%,为11周以来最大单周跌幅.

农业部将2011/12年美国小麦库存预估上调5,000万蒲式耳至8.78亿蒲式耳,高於市场预估的8.30亿蒲式耳.

农业部还将美国小麦出口预估下调5,000万蒲式耳.美国出口一直趋缓,因其它国家供应价格下跌.

政府将全球小麦期末库存预估从2.026亿吨上调至2.0852亿吨.而分析师此前平均预期为2.03031亿吨.

CBOT-3月软红冬麦WH2下跌1美分,报每蒲式耳5.96美元.

CBOT小麦预估成交量为79,976口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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