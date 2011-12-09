〔纽约期市〕可可收於三年低位,糖价亦大跌

路透纽约/伦敦12月9日电---可可期货周五收盘创下三年新低,糖价同样回落,受北半球大丰收及其它大宗商品市场回落的拖累.

咖啡几无变动,盘中走势震荡,缺乏方向性.

大宗商品投资者出脱部分风险资产,而全球股市和欧元走强,此前除英国以外的欧盟国家领导人同意建立更紧密的财政联盟,来应对区域不断恶化的债务危机.

可可期货11月初以来跌逾22%,在相对强弱指标触及极度超卖的技术水平.可可市场一直受近期供应充足和宏观面人气偏空的拖累.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2跌64美元,或3%,收报每吨2,067美元.合约本周收低7.2%,连续第六周下跌,并录得三个月来最大单周跌幅.

伦敦3月可可期货LCCc2收低31英镑,或2.3%,至每吨1,338英镑.以上两个合约收盘价均为2008年11月来最低.

ICE原糖期货大挫,此前两日市场呈横盘走势,且大幅波动,因预期俄罗斯、乌克兰等北半球国家的供应充足.

ICE-指标3月原糖期货SBc1跌0.73美分,或3%,收报每磅23.40美分,仍在过去两日震荡的交投区间内.ABM AMRO Markets (UK)糖市经纪主管James Kirkup认为22.71美分是关键支撑位.

伦敦3月白糖期货LSUc1大挫18.20美元,或2.9%,收於每吨605.20美元.

咖啡期货在平盘上下游走,阿拉比卡咖啡一个多月来一直陷於30美分左右的区间内.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫0.90美分,收报每磅2.2775美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收高15美元,报每吨1,962美元.(完)