〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国农业部库存报告利空市场

路透芝加哥12月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,此前美国农业部公布利空的期末库存数据.

美国农业部表示,美国2011/12年度玉米结存量料为8.48亿蒲式耳,高於分析师平均预期的8.31亿蒲式耳,也高於农业部11月预估的8.43亿蒲式耳.

美国政府表示,全球谷物收成创纪录,且全球大豆收成同样增加,美国大豆和小麦出口因此将放缓.

据报是一指数或对冲基金的一名金融投资者,在玉米期权市场建立大量看跌期权,押注在未来两个月内玉米价格会从6月所创的8美元高位附近大跌近40%.

南美部分玉米和大豆产区的乾旱天气也造成忧虑.Commodity Weather Group表示,巴西20%的种植区域略微干燥,阿根廷25%的玉米和大豆种植区干燥天气逐渐增加.

一行业消息人士称,中国政府将从东北部种植带的农民手中购买玉米,以补充原已空缺的国家库存并提振价格,因通胀率跌至一年多来最低,担心需求可能放缓.

CBOT-3月玉米合约CH2低於所有关键的移动均线,九日相对强弱指数为37.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌6美分,报每蒲式耳5.94-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为249,779口.