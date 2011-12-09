〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及14个月低位,此前USDA公布的数据利空

路透芝加哥12月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌2.36%,挫至14个月低位,交易商称,此前美国农业部(USDA)上调其美国大豆期末库存预估.

近月1月大豆合约Sc1留守在11美元的心理支持位上方,但盘中跌至11.00-1/4美元,此为近月合约自2010年10月8日来最低.

CBOT大豆本周下跌2.6%.

USDA上调其美国2011/12年大豆期末库存预估至2.3亿蒲式耳,高於11月预估的1.95亿,且高於市场预估的2.14亿.

USDA下调美国2011/12年大豆出口预估及国内榨压需求预估,因此上调库存预估.

南美部分玉米和大豆产区的乾旱天气也造成忧虑.Commodity Weather Group表示,巴西20%的种植区域略微干燥,阿根廷25%的玉米和大豆种植区干燥天气逐渐增加.

CBOT-1月大豆合约SF2跌25-1/2美分,报每蒲式耳11.07美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.86美分,至每磅49.34美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收跌7.2美元,报每吨275.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为289,635口,豆油为108,018口,豆粕为72,342口.(完)

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