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市场报道 | 2011年 12月 10日 星期六 04:37 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收挫近2%,之前农业部公布利空供需报告

路透纽约12月9日电---棉花期货周五劲挫近2%,受累于农业部公布的利空供需报告直指全球棉花需求转弱的趋势.

美国农业部预估,2011/12年美国棉花出口为1,130万包,与11月的预估持平.

2011/12年美国棉花产量降至1,583万包,11月的供应数据为1,630万包.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收跌1.62美分,或1.8%,收报每磅90.43美分,盘中交易区间为90.15-92.75美分.

全球股市反弹,欧元兑美元走强,之前除英国以外的欧洲国家领导人同意建立更加紧密的财政联盟,以解决区内不断恶化的债务危机.

周五尾盘成交清淡,根据汤森路透初步数据,成交量为10,800口,较30日均值低逾一半.

交易所数据显示,周四棉花市场未平仓合约增至141,311口,之前一日为140,708口.

洲际交易所数据显示,周四总成交量降至7,682口,此前一天为9,344口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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