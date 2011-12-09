〔纽约期市〕ICE期棉收挫近2%,之前农业部公布利空供需报告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约12月9日电---棉花期货周五劲挫近2%,受累于农业部公布的利空供需报告直指全球棉花需求转弱的趋势.
美国农业部预估,2011/12年美国棉花出口为1,130万包,与11月的预估持平.
2011/12年美国棉花产量降至1,583万包,11月的供应数据为1,630万包.
洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收跌1.62美分,或1.8%,收报每磅90.43美分,盘中交易区间为90.15-92.75美分.
全球股市反弹,欧元兑美元走强,之前除英国以外的欧洲国家领导人同意建立更加紧密的财政联盟,以解决区内不断恶化的债务危机.
周五尾盘成交清淡,根据汤森路透初步数据,成交量为10,800口,较30日均值低逾一半.
交易所数据显示,周四棉花市场未平仓合约增至141,311口,之前一日为140,708口.
洲际交易所数据显示,周四总成交量降至7,682口,此前一天为9,344口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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