〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因中国将设立针对欧美市场的投资工具

* 独家:中国将设立3,000亿美元投资工具

* 欧盟就深化一体化达成一致,英国拒绝接受协议

* 截至12月6日当周,CFTC投机客增加净多头仓位

* 市场关注:下周二公布的API原油库存数据

路透纽约12月9日电---美国原油期货周五上涨逾1%,在连续两天下跌後反弹,因一份报导称中国央行准备设立一支规模达3,000亿美元的新投资工具,其中一部分将以支持欧洲成长为目的.

据一位熟悉情况的消息人士透露,中国这项新投资工具包括两支基金,其中一支主要针对欧洲,另一只则关注美国,其计划在海外展开较大规模的投资,以寻求高回报.

盘中交投震荡,稍早时曾因欧盟峰会结束而下跌.一份调查显示美国消费者信心正面和美国贸易赤字缩窄,帮助扳回市场对峰会作出的低迷反应.

在为期两天的峰会结束後,以德国和法国为首的欧盟27个国家中,有26个国家同意深化欧洲经济一体化,并加强财政纪律.但英国表示不能接受这一欧盟条约修改提议.

随着会议结束,对会议是否为欧元区债务危机长期解决方案扫清道路的疑虑犹存.

"整体上看,(欧盟峰会的结果)只是又一次的缓兵之计,鉴於许多细节尚未敲定,这导致市场有可能出现更多波动性..."Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称.