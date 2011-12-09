〔加拿大股市〕收升,因欧盟协议提振商品和银行股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月9日电---加拿大股市周五攀升,受欧盟领导人朝解决区内债务危机迈进的乐观情绪带动,他们就旨在收紧欧元区成员国预算纪律的举措达成一致.
能源股上升1.3%,因油价跳升逾过1%.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)涨1.6%,报37.66加元,Cenovus Energy (CVE.TO)升2.3%,报34.41加元.Suncor Energy(SU.TO)攀升1.1%,报29.85加元.
金融股涨0.8%.加拿大皇家银行(RY.TO)上扬1.4%,报49.47加元,多伦多道明银行(TD.TO)升0.6%,报73.27美元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高82.96点,或0.69%,报12,034.75点.10项分类指数中有八项收升.本周该指数下跌0.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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