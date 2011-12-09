〔加拿大汇市〕加元小幅走强,受助于欧盟峰会协议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月9日电---加元兑美元周五小幅走强,受助于在欧盟领导人就建立更紧密欧元区财政联盟达成历史性协议後风险意愿改善.
全球股市,大宗商品和其他风险资产也反弹,之前除英国以外的欧盟国家领导人就解决不断恶化的债务危机达成一致.
据路透报导,中国央行计划设立一支规模达3,000亿美元的针对欧美市场的新投资工具,消息增加市场的正面人气.
加元今日的涨幅远未收复昨日的失地,昨日加元录得一个月最大单日跌幅.
加元稍早小幅走软,因加拿大10月意外录得贸易逆差,反应欧美的经济问题,为第四季成长放缓铺路.
加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0184加元,或0.9819美元,略高於周四收盘价1.0226加元或0.9779美元.本周,加元基本持稳.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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