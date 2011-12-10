〔新闻稿〕前11个月中国外贸进出口为3.3万亿美元,贸易顺差收窄18.2%--海关

(以下为中国海关周六公布的前11个月中国进出口规模的新闻稿全文)

据海关统计，今年1至11月，我国外贸进出口总值33096.2亿美元，比去年同期（下同）增长23.6%。其中，出口17240.1亿美元，增长21.1%；进口15856.1亿美元，增长26.4%。贸易顺差1384亿美元，收窄18.2%。

海关统计显示，11月份，我国进出口总值为3344亿美元，增长17.6%。其中出口1744.6亿美元，增长13.8%；进口1599.4亿美元，增长22.1%。当月贸易顺差145.2亿美元，收窄34.9%。

今年前11个月，我国一般贸易进出口17478.5亿美元，增长30.9%。其中出口8327.8亿美元，增长28.5%，高出同期出口总体增速7.4个百分点；进口9150.7亿美元，增长33.1%，高出同期进口总体增速6.7个百分点。一般贸易项下出现逆差822.9亿美元，扩大1.1倍。同期，我国加工贸易进出口11903.8亿美元，增长13.4%。其中出口7611亿美元，增长13.6%；进口4292.8亿美元，增长13.2%。加工贸易项下的顺差为3318.2亿美元，扩大14.1%。

在与主要贸易夥伴的双边贸易中，对新兴市场国家贸易增长强劲。今年前11个月，中欧双边贸易总值5171.1亿美元，增长19.2%。同期，中美双边贸易总值为4054.3亿美元，增长16.9%。前11个月，我与东盟双边贸易总值为3289.6亿美元，增长25.1%。其中，我对东盟出口1535.1亿美元，增长23.4%；自东盟进口1754.5亿美元，增长26.5%；对东盟贸易逆差219.4亿美元，扩大53.5%。中日双边贸易总值为3120亿美元，增长16.5%。而对澳大利亚、巴西、俄罗斯和南非等国家双边贸易进出口总值分别为1063.5亿、775.6亿、720.5亿和414.5亿美元，分别增长33.8%、36.7%、44%和82.5%，均高於同期我国总体进出口增速，表明我国对新兴市场国家贸易增长强劲。

统计显示，广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成以上，中西部出口增长迅猛。今年前11个月，广东省外贸进出口总值8309亿美元，增长17.9%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为4906.6亿、3987.7亿和3531.2亿美元，分别增长16.4%、19.6%和30.5%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为2814.5亿、2144.2亿和1301.2亿美元，分别增长22.6%、25.6%和33.7%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的81.6%。

从出口方面来看，前11个月，广东省出口4832.4亿美元，增长18.8%。江苏省、浙江省和上海市分别出口2848.7亿、1970.1亿和1913.4亿美元，分别增长16.2%、20.1%和16.4%。此外，山东省、福建省和北京市分别出口1145亿、842.6亿和534亿美元，分别增长21.4%、31.4%和5.9%。而中西部地区出口增速明显高於全国同期总体出口增速，其中重庆、河南、贵州和江西等省市的出口增速分别为1.8倍、78.4%、56.3%和68.1% 。

在出口商品中，前11个月，我国机电产品出口9839.8亿美元，增长16.8%。其中电器及电子产品出口4035.6亿美元，增长15.1%；机械设备3213.6亿美元，增长15%。传统大宗商品出口稳定增长，其中服装出口1397.8亿美元，增长19.5%；纺织品863.7亿美元，增长24%；鞋类377.5亿美元，增长17.2%。

在进口商品中，前11个月，我国进口铁矿砂6.2亿吨，增长11%，进口均价为每吨166.2美元，上涨30.8%。同期，进口大豆4722万吨，下降4.4%，进口均价为每吨570.6美元，上涨27%；进口钢材1439万吨，下降4.2%，进口均价为每吨1385.6美元，上涨13.6%。此外，进口机电产品6865.4亿美元，增长15%；其中汽车92.9万辆，增长28.3%。(完)