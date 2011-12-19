《特别报导》德国财长朔伊布勒--梅克尔特立独行的亲密战友

记者 Noah Barkin/Erik Kirschbaum 编译 艾茂林/程琳/李春喜/张明钧

路透12月14日电---临近午夜时分,在20国集团(G20)峰会召开地法国蔚蓝海岸的一家游艇俱乐部里,德国总理梅克尔正对记者说明她拒绝向希腊提供贷款的决定,这时候财政部长朔伊布勒突然插话,澄清她的说法.

朔伊布勒对记者说,中止向希腊提供援助是他的主意.此举迫使希腊放弃对新撙节措施进行全民公投的争议性举动,安抚了金融市场情绪.朔伊布勒当时因胃痛入院,他从医院里打电话给希腊财长韦尼泽洛斯,亲自说明上述决定.

"是的,的确是财政部长中止了贷款,"梅克尔承认道,表情有些惊愕."是他最先作出反应的."

记者们面面相觑,十分吃惊.这可是欧洲权力最大的领导人,手下的部长当众对她高声叫喊,梅克尔不仅没有叱责,反而尊重他的意见,认可他的说法.

从11月初的这次不寻常的交流当中,可以一瞥梅克尔和朔伊布勒之间的复杂关系.梅克尔曾任朔伊布勒的副手,如今却成为他的上级.两人迄今二十来年的交情历经起伏,如今又成为解决欧债危机的关键.

德国是欧陆老大,法国居次.数月以来,市场和媒体的注意力一直聚焦在梅克尔和法国总统萨科齐的关系上,视为避免欧元崩溃的关键.媒体甚至将二人昵称为"梅科齐".

然而,观察梅克尔与朔伊布勒之间的关系就会发现,他们对欧洲事务意见相左,反映了德国民众的紧绷情绪,但两人的折衷妥协,对欧陆的未来或许同样重要.

"总理可以完全信任我的忠诚,"朔伊布勒在接受路透采访时说."但这并不表示我就没有主见,就会随和从众.我能自由去做我认为正确的事情."

政坛老将朔伊布勒现年69岁,在两德宣布统一的一周之後,他遭精神病患枪击,从此只能靠轮椅代步.他长期致力於欧洲一体化,对於德国如何回应危机有着深远的影响力.一些欧洲内部知情人士说,朔伊布勒或许是唯一有能力促请梅克尔祭出必要措施来拯救欧元的政界人士.

"未来几周里,朔伊布勒将会是提出欧债危机解决方案的关键要角之一,"列支敦士登首相暨财长Klaus Tschuetscher说."他备受敬重,抛出想法时不必考虑政界会有何反应.我认为应当重视这种价值."

**点子工作室**

自从两年多前欧元区陷入困境以来,朔伊布勒领导下的财政部一直是主意不断.欧元区做出的许多重大决议都有他的影子.

此次危机的核心是欧元区国家大肆举借巨额债务,并且越来越多的人认为这些国家的债券投资者无法回本.朔伊布勒曾在危机初期建议创立"欧洲货币基金",以支撑脆弱的成员国.这个想法在当时看来很是夸张.梅克尔立即否决,并坚称国际货币基金组织(IMF)应当参与所有的欧元区救援行动.

但一年半之後,欧元区还是建立起一个永久性的纾困机构--欧洲稳定机制(ESM),像极了朔伊布勒当初提议的欧洲货币基金.ESM由欧元区国家注资,并向财政困难国家提供贷款.

朔伊布勒在6月掀起轩然大波.他致信欧元区同僚,要求希腊债券的民间持有人参与债务纾困计划.他建议通过新债换旧债的方式,降低希腊政府偿债数额.许多人对此嗤之以鼻,认为不切实际,但现在,欧元区确实采纳了这个设想.

梅克尔的助理表示,尽管朔伊布勒发信前知会过梅克尔此事,但她并没有过目,这位财政部长自由施展的空间有多大--尤其是与其他同僚相比,也就可见一斑了.

梅克尔的一位高级顾问称,"梅克尔从一开始就知道,如果让他(朔伊布勒)担任财长,她对他的控制就有限,他会有自己的想法并且表达出来.他是内阁里的特例."

朔伊布勒的提议,有时会困扰德国以外的政界人士和投资者:他们不知道这些提议是否都得到梅克尔内阁的支持.

例如,朔伊布勒今年3月与欧元区同僚达成协议,将为ESM注资,但几天後梅克尔就否决这一协议,谈判重新开始.

不过朔伊布勒的自由也让梅克尔拥有优势.先由他提出想法,梅克尔来判断欧元区夥伴国和市场会如何反应,然後再做出承诺.这也是德国政府自下而上结构的一部分,这种体制鼓励部长向政府提出建议,供政府考虑.

"政府每个人都扮演了一定的角色."朔伊布勒在他的办公室内表示,"我从政多年,年龄也比较大,这让我拥有了一定程度的独立性."

**科尔的准接班人**

某种程度上说,明显的身体残障使朔伊布勒的自由度显得更加突出.那次暗杀行动差一点就得逞.一年多以前,20年久卧轮椅产生的并发症迫使他成为医院的常客,医生告诫他要放慢步调.2010年9月,在因病缺席几次重要的峰会之後,他告诉梅克尔,由於健康原因他可能必须辞职.梅克尔让他休假一个月,但力劝他继续留任.

现在朔伊布勒说他感觉好多了.他体重增加,并且也恢复了在西柏林Grunewald Forest 2-3个小时的手摇自行车健身运动.

"2010年有段时间我病重的情况超乎我的想像,"朔伊布勒说."她说如果可能的话,她希望我继续留任.她要我改善健康,继续留任."

梅克尔和朔伊布勒初次结识是在1989年柏林墙倒塌之後的几个月里.朔伊布勒是律师出身,当时是西德总理科尔的头号接班人,许多人认为他是同一世代最伟大的政治天才.当时梅克尔35岁,担任两德统一之前东德看守政府领导人洛塔尔•德梅齐艾(Lothar de Maiziere)的媒体发言人.

在他们首次相遇的半年之内,朔伊布勒的世界发生了翻天覆地的变化.

事情发生在1990年10月,刚刚统一的德国还处在一片欢乐的气氛中.西德也刚刚获得足球世界杯冠军.再有几个月德国将要举行半世纪多以来的首次全德国大选.随着20世纪步入最後一个10年,这个经历过两次世界大战、恶性通胀、纳粹独裁和几十年冷战分裂摧残的国家终於能够乐观地展望未来.

朔伊布勒时任内政部长,事发当时,他正准备离开德法边境小城Oppenau的一项竞选活动,突然一名37岁的男子拔枪对他连开三枪,子弹击中朔伊布勒的面部和脊柱.

"我的腿没有感觉了,"据报导他在失去意识之前曾这麽说.

他被紧急以飞机载到位於他出生地Freiburg的一个大学医疗中心,医生连夜奋战抢救他的生命.科尔也到加护病房里探望了他的头号帮手.几个小时後在临时记者会上,身材魁梧的科尔总理努力忍住,不让泪水流出.

几个月之後,朔伊布勒不仅保住了生命,而且返回波昂恢复工作,尽管他的家人希望他退出政坛.他看起来非常虚弱,但科尔对这个忠实助手信心不减.有些德国人质疑腿有伤残的朔伊布勒是否能治理国家,科尔经常回答说,罗斯福也是在轮椅上领导美国走出大萧条并且赢得二战的胜利.

科尔的信任获得了回报.科尔1994年再度险胜拿下执政权之後,朔伊布勒便是在幕後确保中间偏右势力维系多数席位的操盘手.

"他维系着执政联盟的多数席位."1990年代担任科尔发言人的Peter Hausmann回忆道,他目前是巴伐利亚一家报纸的编辑."虽然仅略过半数,但他让所有人都遵守团体纪律."

**倒下再崛起之路**

倘若当初科尔在1998年选举之前下台,让朔伊布勒能够与社会民主党的施罗德(Gerhard Schroeder)一较高下,朔伊布勒很有可能就已经登上了总理大位.但科尔打算带领德国进入货币同盟,继续推动这项遭到许多同党人士反对的大计画,科尔因而五度竞选连任,这是德国史上首见.