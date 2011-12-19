《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月19日

路透上海12月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2011年12月19日-12月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/19 深 宏磊股份 002647 4,223 12.80 30.84 民族证券 12/22 12/19 深 南通锻压 300280 3,200 11.00 34.38 海通证券 12/22 12/19 深 金明精机 300281 不超过1,500 25.00 44.42 广发证券 12/22 12/19 深 汇冠股份 300282 不超过1,151 17.20 32.45 长城证券 12/22 12/20 深 和晶科技 300279 1,550 15.60 31.33 申银万国 12/23 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,917.89亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1292440] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 12/21-2012/1/18 指数分级基金 嘉实安心货币基金 嘉实基金 中国银行 农业银行、国泰君安等 12/19-12/26 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 12/19-2012/1/20 品质生活股票基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 12/19-2012/1/17 300指数分级基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 12/14-2012/1/20 灵活配置混合基金 国泰信用互利 国泰基金 建设银行 工商银行、中投证券等 12/5-12/23 分级债券基金 工银瑞信保本 工银瑞信 光大银行 工商银行、国泰君安等 11/28-12/23 募集规模上限为80亿元人民币 混合基金 银华永泰 银华基金 浦发银行 中国银行、第一创业证券等 11/28-12/23 积极债券基金 东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23 混合基金 方正富邦创新 方正富邦 建设银行 方正证券、工商银行等 11/28-12/22 动力股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 农发行 222.7 7年 固息金融债 周三 国开行 150 10年 固息金融债 周三 第三年末附投资人选择权 进出口行 186.8 5年 固息金融债 周三 今年第22期 13.2 5年 固息金融债 周五 第22期增发债 陕西交通 50 3年 中期票据 周四 建设集团 财政部 280 10年 记账式国债 12/15-12/19 为今年第24期续发 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 20 150 170 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国石油集团 中期票据 200 12月18日(周日) 兴业银行 固息金融债 80 周一 ( 601166.SS ) 进出口行 固息金融债 127.3 周二 国开行 固息金融债 100 周三 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 卫星石化 不超过5,000 40.00 -- -- -- 12/16 12/21 宏磊股份 4,223 12.80 -- -- -- 12/19 12/22 南通锻压 3,200 11.00 -- -- -- 12/19 12/22 金明精机 不超过1,500 25.00 -- -- -- 12/19 12/22 汇冠股份 不超过1,151 17.20 -- -- -- 12/19 12/22 和晶科技 1,550 15.60 -- -- -- 12/20 12/23 ========================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹