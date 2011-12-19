《交易视点》明年上半年中国债市收益率料续下行,下半年或迎拐点--中信

路透上海12月19日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)2012年利率市场投资策略报告认为，明年上半年处於通胀下行後期，根据历史经验，曲线呈现陡峭化下行的概率较高；明年下半年随着处於通胀上行早期，曲线可能呈现陡峭化上行。

不过报告并认为，明年债市拐点可能在年中附近，上半年政策支持收益率继续下行，下半年之後，房地产限购政策很可能放开，同时信贷也可能超预期增长，因此债市收益率也可能随之反弹。

**发达经济体拖累中国经济**

欧元区经济正陷入恶性循环，面临双重危机（货币危机和银行危机）的风险。由於欧元区的政策导向仍然是通过削减政府支出来降低债务规模，因此经济面临较大的下行风险，预计欧元区经济明年将陷入衰退。

无论欧元区采取何种方式来处理欧债危机，欧元贬值都是解决债务危机、刺激经济增长的一个必要条件。欧元贬值将推动美元指数走高，抑制大宗商品价格上涨，有利於缓解全球通胀压力。

在发达经济体放缓的情况下，中国的外需也将受到冲击；经济增长将更多的依靠内需，政策有必要进一步放松，增加货币信贷的增速。

**货币信贷政策有必要进一步放松**

在外需恶化、经济放缓、通胀回落的大前提下，货币信贷政策有必要进一步放松。信贷投放的合理规模在9万亿元人民币左右，在这一基准假设下，预计明年经济增长和通胀水平分别为8.5%和3%。而如果海外经济超预期下滑或者信贷投放低於这一规模，增长和通胀都将低於这一预测值。

银行间市场流动性宽松是政策放松的前提条件，在外汇占款增量减少以及公开市场到期规模下降的情况下，预计准备金有2-3次的下调空间；7天回购利率将维持在2.5%-3%附近的水平。

在基准情形下，定存利率有1次下调的可能性，如果外需出现超预期恶化，下调空间将扩大。

**明年新债供给料增5%-10%**

2012年中国财政收入增速将会回到较为正常的水平，财政赤字将较2011年基本持平。我们预计2012年中央财政赤字可能在7,000亿左右，为此，财政部2012年至少将需要净发行国债7,000亿。

2012年国债到期规模在9,300亿元，因此2012年国债的总发行规模在1.6万亿元-1.7万亿元之间，其中记账式国债净发行规模在6,000亿左右。

明年地方政府仍将面临较大的融资压力，预计2012年财政部还将代理发行地方政府债3,000亿左右。

2011年政策性金融债发行规模约2万亿，估计2012年发行规模将增加约10%至2.2万亿，考虑到2012年政策性金融债到期规模约7,300亿，因此预计2012年政策性金融债净发行规模在1.4-1.5万亿。

预计2012年债券净发行规模在3万亿元以上，较2011年增长5%-10%左右。

**市场研判及投资策略**

从历史比较来看，相对於预期的明年通胀及流动性形势，当前债券收益率仍具备较高的吸引力。

明年上半年通胀及流动性形势均可能跟2010年上半年相当：首先，明年二季度CPI很可能在2.5%左右，这跟2010年上半年的水平基本相当；其次，明年上半年R007很可能在2.5%附近，仅略高於2010年上半年水平。

2010年上半年10年期国债收益率最低达到3.2%，明年10年期国债收益率很可能也将达到这一水平。预计明年10年期国债收益率下限在3.0%-3.2%

从历史数据来看，1年期央票和7天回购利率利差的正常水平在20-50bp，因此2012年1年期央票利率合理水平在2.7%-3.5%，目前处於合理区间的上限附近，存在一定的下降空间。如果2012年降息至3.25%，则不排除1年期央票利率会下降至2.7%-3.0%左右的水平。

从久期来看，虽然短端利率下行的空间更大，但由於期限较短，因此资本利得有限，整体上仍然建议明年上半年维持久期在4-5年，明年下半年开始降低久期。从品种来看，政策性金融债的表现将优於国债。(完)

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