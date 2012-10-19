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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 10:47 BJT

〔中国贸易〕仅凭9月数据不能说外贸已企稳回升--商务部发言人

路透北京10月19日电---中国9月出口规模创单月新高.不过中国商务部发言人称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.

中国商务部发言人沈丹阳周五在新闻发布会上并称,预计今后几个月中国消费增长将稳中有增.

昨日国家统计局数据显示,中国9月社会消费品零售总额同比增长14.2%,优于路透调查中值的13.2%.今年前九个月,社会消费品零售累计总额同比增长14.1%.

中国海关数据显示,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.[ID:nSB2047547](完)

--发稿 尹媛婷;撰写 乔艳红;审校 黄凯

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