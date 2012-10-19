〔中国贸易〕仅凭9月数据不能说外贸已企稳回升--商务部发言人

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京10月19日电---中国9月出口规模创单月新高.不过中国商务部发言人称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.
中国商务部发言人沈丹阳周五在新闻发布会上并称,预计今后几个月中国消费增长将稳中有增.
昨日国家统计局数据显示,中国9月社会消费品零售总额同比增长14.2%,优于路透调查中值的13.2%.今年前九个月,社会消费品零售累计总额同比增长14.1%.
中国海关数据显示,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.[ID:nSB2047547](完)
--发稿 尹媛婷;撰写 乔艳红;审校 黄凯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选