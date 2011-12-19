《交易视点》中国信用债收益率明年料陡峭化下行,关注低评级品种--中信

路透上海12月19日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)2012年信用产品投资策略报告认为,经济周期、流动性、利率风险、信用风险及供需关系等均不同程度支持信用债明年走强，信用债曲线将呈现陡峭化下行趋势。

报告并认为，回购利率走低、信贷放量以及利率产品收益率的明显下降将会使市场重新关注低等级债，信用利差也将会明显缩窄。

**中票和公司债供给量可能较高**

明年中票供给将维持较高水平，同时使得公司债供给可能冲高，而私募票据因不受净资产40%硬约束，同样可能放量。总体供给规模可能较2011年有所上升。

需求方面，可能仍将以基金类机构和全国性商行为主，当前的相对牛市使得整体需求相对较强，但需要关注市场调整时各类机构债券投资需求的波动。

**低评级信用债不存在系统性风险**

市场对中低等级债的纠结包括：（1）经济下滑、企业财务及现金流状况难以明显改善，信用风险担忧仍然存在，（2）经济下滑过程中利率及高等级债收益率下降会更快，（3）今年6月份低等级债暴跌的创伤仍未平复。总体对中低等级信用债信心不足。

但从存款准备金率的超预期下调来看，政策放松力度明显加大，政策放松将会从流动性和企业融资环境的改善两方面对中低等级信用债产生影响，从趋势看困扰低等级债最主要的流动性风险和信用风险将会有明显缓解。

信用利差处於历史高位以及交易活跃度依然较差都表明，中低等级债目前仍然具有较大的安全边际，不存在系统性的风险。

综合考虑1季度经济加速下滑以及房地产信托集中兑付压力的潜在风险，明年1季度末2季度初，回购利率降至3%以下、信贷放量以及利率产品收益率的明显下降将会使市场重新关注低等级债，信用利差也将会明显缩窄。

当前至少可以AA评级的中票进行力度较大的增持，而更低评级的信用债可以选择在1季度或出现信用事件後，进行大规模的增持。

**市场研判**

政策放松使得流动性风险、信用风险、供给及利率风险均向有利方向转变，而信用债较高的收益率水平及信用利差则具备明显的安全边际。

上半年由於经济和CPI下降最为迅速，信用债表现会相对较好，并且行情会由高等级向低等级转移。具体而言，1季度由於经济加速下滑，与利率产品联系更为紧密的高等级债表现会相对较好，但1季度之後应该是逐步由高等级向低等级转移或布局的时机，低等级信用债的行情可能会持续较长时间。

极为平坦的曲线结构将会明显改观，曲线将呈现陡峭化下行趋势。高等级债信用利差会持续缩窄，而低等级债信用利差由於经济下滑因素的影响，预计先稳定而後缩窄，缩窄的持续时间会相对较长。每一轮行情的结束都伴随低等级债信用利差的大幅缩窄，建议重点关注。

**可转债展望**

未来6-12个月是大盘转债的配置良机，维持推荐投资者按照30%、20%、20%比例配置石化转债、中行转债和工行转债。在民生、石化2期以及中国重工转债发行时，择机转换配置策略。

唐钢、新钢、博汇以及川投债性较强，到期收益率普遍在4%左右，并有调整转股价格的预期， 可以作为防御性品种配置。

对於股性强的转债，建议投资者关注国电转债的投资机会，并将更多注意力放在新发转债的投资机会上。(完)

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