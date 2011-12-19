《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月12日-12月16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周受欧元走软拖累,一度连续两日触及日间交易区间下限,出口 数据不景气且预期短时难以扭转颓势,加之欧债危机前景堪忧,使得汇价大幅走低.但周五中 资大行挺身而出大举售出美元,助人民币汇价一扫连日阴霾,并刷新2005年汇改来高点纪录, 市场纷纷揣度或系央行授意为之,受其维稳意图支撑,预计汇价下周将重现窄幅盘整走势. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行公开市场本周净回笼730亿元人民币.至此,连续三周的净回笼资金规模已达 1,980亿元人民币,令本次存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中;利率方面,各期 限央票及正回购均持稳,符合市场预期. 业内人士认为,年底前公开市场到期资金少,加之一年央票等需求不减,导致央行近期似乎 是因市场需求而"被动"净回笼.不过即使未来这种态势持续,财政存款投放、新债发行几乎停 止等因素,亦利多短期流动性,资金相对宽松局面暂难发生趋势性转变.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周窄幅震荡,整体交投偏清淡.明年货币政策主基调延续稳健,但机构普遍认 为宽松政策将陆续出台,周五关於本月将再度调降存款准备金率的传言则触发市场热情.在 政策兑现之前,下周债市将维持平盘震荡,更好的行情仍需等到跨年之後.[CN/CN] --票据市场转贴利率本周小幅下行,因年底前市场政策预期转向宽松,且部分机构积极收票, 扩大票据资产以填补信贷规模.不过,随着商业银行信贷规模调整逐步到位,预计下周市场或 渐趋平淡.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周累计下挫3.9%,为连续第六周颓势.中央经济工作会议对政策定调并无 新意,令市场失望,加之外围股市萎靡,国内经济放缓忧虑难以消散,沪综指连续四日创收盘 新低,然多日阴跌积累的反弹动能终在周五释放.分析人士指,後续若无实质利好,股指技术反 抽後可能仍会考验2,100点支撑.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周震荡回落,因最大需求国--中国的12月制造业采购经理人指数(PMI)初值持续 低於50,这加剧了市场对欧债危机的忧虑.不过,周五尾盘似有技术性买盘跟随股市反弹节奏入 场.沪铜主要合约SCFc3周五收报54,300元,较上周五大跌2,770元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周跟随国际金价深度回调,至近三个月低位.因投资基金在年底前出售黄金 套现,且在意大利公债收益率(殖利率)触及新高後,市场对欧债危机的忧虑加剧.国内主要现货 金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报328.45元人民币,全周重挫逾22元;期金主要合约SHAUM2 收报328.70元,亦大跌22.65元.(完) --整理 周晓峰/曾菱/康熙泽/冉莹; 审校 黄凯