(重温稿)〔美国股市〕三大指数涨势消退,因评级机构警告将调降欧洲国家评级

* 惠誉将法国评级展望调降至负面

* 四巫聚首日令交投震荡

* 道指下跌0.02%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数涨0.6%

路透纽约12月16日电---美国股市周五标普500和Nasdaq指数小幅收涨,道指微跌,三大指数回吐稍早涨幅,经济数据直指美国经济前景改善和欧债危机将继续拖累全球主要经济体的担忧交替发挥作用,令市场走势摇摆不定.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约89亿股,高於今年均值79亿股.

交投震荡,因为是四巫聚首日,股票期权,股指期货,股指期权和个股期货同时到期.

股市稍早上扬,在惠誉对欧洲经济衰退风险发出警告後,买盘枯竭.

惠誉确认法国的AAA评级,展望下修至负面.[ID:nCN1291412]消息公布後,和欧元密切联动的美股三大股指下滑,欧元亦下跌.

"投资人厌倦了欧洲的消息,且对欧元区未制定出危机综合解决方案的事实感到厌倦,"Solaris Asset Management首席投资长Tim Ghriskey说.

道琼工业指数.DJI微跌2.42点,或0.02%,至11,866.39点;标准普尔500指数.SPX收升3.91点,或0.32%,至1,219.66点.Nasdaq指数.IXIC收涨14.32点,或0.56%,至2,555.33点.

Nasdaq指数表现稍强,因包括科技股在内的和经济密切相关的个股上涨.Adobe Systems

Inc (ADBE.O)跳涨6.6%,报28.20美元,此前该公司公布的业绩优於市场预期.

本周,道指收跌2.7%,标普500指数收挫2.9%,Nasdaq指数回落3.5%.

金融股为标普500指数十大板块中升幅最大的类股之一,上升0.5%.信用卡公司Discover Financial (DFS.N)上扬5%,报24.23美元,上日该公司公布强劲业绩,且增加派息.

在线游戏生产商Zynga Inc (ZNGA.O)首日上市,开盘价较首次公开发行(IPO)价10美元升10%,但之後回落,显示投资人担心该公司对Facebook的依赖.Zynga触及日内低位9美元,收报9.50美元.

美国劳工部周五公布,11月消费者物价指数(CPI)较前月持平(路透调查预估为上涨0.1%).11月CPI较上年同期上升3.4%(路透调查预估为上升3.5%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.2%(预估为上升2.1%).[ID:nCN1290908]数据为美联储扶助仍然疲弱的经济提供了更多的空间.

Research In Motion Ltd RIM.TORIMM.O周四公布获利大跌,对节日假期黑莓机付运的预估低迷,且推迟其智能手机改版.在美国上市的Research In Motion暴跌11.1%,报13.44美元.

本周数据暗示美国经济复苏不断增强,对股市提供进一步支持.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

