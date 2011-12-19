〔美国数据〕12月NAHB房屋市场指数连续第三个月攀升,至一年半最高

金属期市：期铜价格触及2015年5月以来最高，因智利Escondida铜矿罢工
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透华盛顿12月19日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,12月美国房屋建筑(营建)商信心连续第三个月攀升,至一年半最高.
该协会在一份声明中表示,12月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从上月修正後的19攀升至21,此为2010年5月来最高,路透调查分析师得出的预期为20.
该数据若高於50,则说明认为市场形势良好的营建商多於认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。
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