〔美国数据〕12月NAHB房屋市场指数连续第三个月攀升,至一年半最高

路透华盛顿12月19日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,12月美国房屋建筑(营建)商信心连续第三个月攀升,至一年半最高.

该协会在一份声明中表示,12月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从上月修正後的19攀升至21,此为2010年5月来最高,路透调查分析师得出的预期为20.

该数据若高於50,则说明认为市场形势良好的营建商多於认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)