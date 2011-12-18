版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 18日 星期日 11:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.05 +2.25 +4.26 17379002

搜狐 (SOHU.O) 48.18 +1.80 +3.88 1557225

网易 (NTES.O) 47.14 +0.45 +0.96 811157

百度 (BIDU.O) 114.52 +0.18 +0.16 8988469

亚信科技 ASIA.O 6.93 -0.46 -6.22 1256647

侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.00 -0.14 120681

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.76 +0.26 +2.08 2389526

联电 (UMC.N) 2.09 +0.09 +4.50 1110692

日月光 (ASX.N) 4.31 +0.13 +3.11 1022215

矽品精密 (SPIL.O) 4.11 -0.08 -1.91 1035699

和信超媒体 (GIGM.O) 0.81 -0.01 -1.22 144683

友达 (AUO.N) 4.14 +0.02 +0.49 403812

中华电信 (CHT.N) 33.16 +0.15 +0.45 72146

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.00 +0.66 +1.77 2382942

香港

中国移动 (CHL.N) 47.10 +0.09 +0.19 346080

中国联通 (CHU.N) 20.48 +0.41 +2.04 258330

中国电信 (CHA.N) 58.67 -0.23 -0.39 37974

中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.08 +3.46 232240

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.48 -0.14 -3.87 4190

(完)

--整理 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐