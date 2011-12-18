《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.05 +2.25 +4.26 17379002
搜狐 (SOHU.O) 48.18 +1.80 +3.88 1557225
网易 (NTES.O) 47.14 +0.45 +0.96 811157
百度 (BIDU.O) 114.52 +0.18 +0.16 8988469
亚信科技 ASIA.O 6.93 -0.46 -6.22 1256647
侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.00 -0.14 120681
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.76 +0.26 +2.08 2389526
联电 (UMC.N) 2.09 +0.09 +4.50 1110692
日月光 (ASX.N) 4.31 +0.13 +3.11 1022215
矽品精密 (SPIL.O) 4.11 -0.08 -1.91 1035699
和信超媒体 (GIGM.O) 0.81 -0.01 -1.22 144683
友达 (AUO.N) 4.14 +0.02 +0.49 403812
中华电信 (CHT.N) 33.16 +0.15 +0.45 72146
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.00 +0.66 +1.77 2382942
香港
中国移动 (CHL.N) 47.10 +0.09 +0.19 346080
中国联通 (CHU.N) 20.48 +0.41 +2.04 258330
中国电信 (CHA.N) 58.67 -0.23 -0.39 37974
中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.08 +3.46 232240
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.48 -0.14 -3.87 4190
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。