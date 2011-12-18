(重温稿)〔纽约汇市〕欧元/美元录得三个月最大单周跌幅,因欧洲多国评等或遭调降

* 欧元兑美元守在1.30美元上方

* 惠誉可能调降法国和欧元区其他六国债信评等

* 欧元反弹可能受限

路透纽约12月16日电---欧元兑美元周五上涨,但录得三个月来最差单周表现.欧元区主权债评等或遭调降的威胁令欧元下周易遭抛售.

惠誉周五警告称可能调降法国和欧元区其他六国评等,其中包括意大利、西班牙和比利时等,因该地区无法达成欧债危机全面解决方案.不过惠誉确认了法国AAA评级,因其经济较富裕且多样化.

惠誉的消息引发欧元卖盘,并将後者推入1.30美元下方的日低.

"眼下我对欧元上涨并无信心,"法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)驻纽约北美外汇策略部主管Raymond Attrill称."欧洲可能会有一些消息所带来的风险,来自评级机构的一些消息,某种程度上可能会证实评等调降的担忧.欧元可能会从1.30美元轻易下跌两到三个点子."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=EBS微涨至1.30350美元.本周下跌2.6%,为9月11日以来最高单周跌幅.稍早时因受一部分空头回补带动,海外时段曾触及1.30846美元的高位,交易商称年底前流动性清淡.

近期若欧元出现反弹,则可能升向1.31美元,尽管涨势可能会在该水平受限.即将到来的假日季中,市场缺乏流动性及成交量清淡,这意味着走势可能受到局限.短期支撑位在1.3010/15美元区域.

"欧元在海外时段有所反弹,主要是周末前的一些获利了结和头寸调整," Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称.

"不过我认为最终欧元前景仍偏空..."

分析师称标准普尔调降评级的威胁持续困扰欧元区各国政府,其中包括德国和法国.标普在欧洲峰会召开前将一系列欧元区国家列入负面观察名单.

尽管上周以来,评级调降的传言就已甚嚣尘上,意大利和西班牙公债较可比德债利差周五仍收窄.

"市场对於欧元区仍有很大的担忧,"纽约梅隆银行资深分析师Michael Woolfolk称,"我们仍未根据基本面交易,这种情况已经有一段时间了."

本周稍早,欧元兑美元跌至11个月低位1.2945美元左右,跌破该水准可能为测试1.2871美元附近的1月低点铺路.

分析师称,投资者担心部分欧元区国家可能会退出加强财政纪律的计划.收紧财政纪律是欧洲峰会的核心成果.

希腊债务交换谈判结果的不确定性,以及包括德国央行在内的部分国家央行不情愿增加向国际货币基金会(IMF)贷款的迹象巩固了来年危机或将加剧的观点.

欧洲金融稳定工具(EFSF)的首席执行官雷格林周五表示,可提供约6,000亿欧元来对抗债务危机,如果有需要将在3月提供更多,这高出2012年意大利和西班牙两国的融资总需求.

期权市场上,一个月期欧元/美元隐含波动率EUR1MO=触及12.1%左右的三个半月低位.期权交易商称下跌是由於多数机构在圣诞假日季前结账,而非是欧元区债务危机忧虑缓解.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS扩大近期跌势,下跌0.3%,报1.22070瑞郎.瑞士央行维持欧元/瑞郎汇率下限於1.20瑞郎,打击了有关该底限可能上调的传言.

商品货币上涨.澳元兑美元AUD=D4上涨0.6%,报0.9968美元.新西兰元NZD=D4亦上涨1.0%,报0.7600美元.

分析师称,下周包括房屋开工、个人收入及支出以及耐久财订单等美国经济数据可能为不断改善的美国经济增加更多乐观人气.

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,上周汇市投机客将美元多头仓位从之前一周的145.9亿美元提高到163.2亿美元.投机客亦将欧元空头头寸增至116,457口合约.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3033 1.3015 +0.14 -2.57 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.77 77.90 -0.17 -4.17 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 101.38 101.37 +0.01 -6.67 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9360 0.9399 -0.41 +0.27 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5519 1.5507 +0.08 -0.51 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0378 1.0345 +0.32 +4.12 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9968 0.9914 +0.54 -2.30 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2204 1.2237 -0.27 -2.27 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8396 0.8390 +0.07 -2.05 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7605 0.7524 +1.08 -2.39 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9586 5.9925 -0.57 +2.35 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7687 7.8008 -0.41 -0.27 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9182 6.9724 -0.78 +3.11 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0210 9.0790 -0.64 +0.45 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]