《美债一周展望》避险需求支撑价格走高,财政部将标售三笔公债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国11月核心CPI数据升0.2%

* 欧洲债务危机忧虑推低美债收益率

* 指标公债势将录得六周来最佳单周表现

路透纽约12月16日电---美国公债价格周五上扬,因避险买盘加剧,以及美国联邦储备理事会(美联储, FED)入市购买公债,促使部分公债交易商今日稍晚建立部分防御型仓位.

欧洲债务问题忧虑再度成为公众关注焦点,刺激一部分美债买盘.纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称,欧洲金融危机给美国银行业和经济带来威胁--但解决问题要靠该地区领导人--而不是美联储.

日内,交易商对美联储在周五首轮购债操作中不得不支付高价感到意外,引发空头回补,这加剧了美债涨势.指标收益率跌至逾两个月最低.美联储今日共进行两轮购债操作.

美联储在标购中购入25.1亿美元30年期公债,交易商的投标总额为45.6亿美元.

"美联储支付的价格比我之前见到的任何一次都要高不少,"法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)驻纽约美国公债交易商Rick Klingman称.

通胀数据温和亦为美债上扬清除了道路.美国政府公布上月消费者物价指数较前月持平,因汽车和汽油价格回落.

"整体上看,相对温和的通胀数据给了美联储进一步实施宽松货币政策的空间.美联储可能在明年看到进一步放宽政策的理由,"CRT Capital Group公债策略师Ian Lyngen称.

鉴於消费者物价指数(CPI)并未改变经济前景,投资者再度关注到欧洲情况,并买入较低风险的美国公债.

近几日美国公债得益於担忧欧债危机的投资者需求,以及随着市场人士在年底前结清其他资产的头寸,将资金投放在低风险的美国公债的意愿.

指标10年期美债US10YT=RR上涨16/32,收益率报1.85%,为10月5日迄今最低,且低於周四时的1.91%.10年期公债势将录得六周来最佳单周表现.

30年期公债US30YT=RR上扬1-8/32,收益率报2.86%,上日报2.91%.

避险需求支撑了本周780亿美元的公债标售需求.下周将标售990亿美元的两年、五年和七年期公债.

"本周长期公债收益率大幅下跌,这是由於欧洲方面的不确定性和美国公债标售结果优於预期,造成了10年期和30年期公债收益率各自大跌12和15个基点,"Morgan Keegan固定收益资本市场部主席Kevin Giddis称.

"对美国公债标售的强劲买需与公债为全球投资机会中的'最佳选择'有关,"Giddis称.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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