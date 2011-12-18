《美债一周展望》避险需求支撑价格走高,财政部将标售三笔公债

标题新闻：必和必拓智利Escondida铜矿的工人购置给养和物资，为进行长期罢工做好准备
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(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 美国11月核心CPI数据升0.2%
* 欧洲债务危机忧虑推低美债收益率
* 指标公债势将录得六周来最佳单周表现
路透纽约12月16日电---美国公债价格周五上扬,因避险买盘加剧,以及美国联邦储备理事会(美联储, FED)入市购买公债,促使部分公债交易商今日稍晚建立部分防御型仓位.
欧洲债务问题忧虑再度成为公众关注焦点,刺激一部分美债买盘.纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称,欧洲金融危机给美国银行业和经济带来威胁--但解决问题要靠该地区领导人--而不是美联储.
日内,交易商对美联储在周五首轮购债操作中不得不支付高价感到意外,引发空头回补,这加剧了美债涨势.指标收益率跌至逾两个月最低.美联储今日共进行两轮购债操作.
美联储在标购中购入25.1亿美元30年期公债,交易商的投标总额为45.6亿美元.
"美联储支付的价格比我之前见到的任何一次都要高不少,"法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)驻纽约美国公债交易商Rick Klingman称.
通胀数据温和亦为美债上扬清除了道路.美国政府公布上月消费者物价指数较前月持平,因汽车和汽油价格回落.
"整体上看,相对温和的通胀数据给了美联储进一步实施宽松货币政策的空间.美联储可能在明年看到进一步放宽政策的理由,"CRT Capital Group公债策略师Ian Lyngen称.
鉴於消费者物价指数(CPI)并未改变经济前景,投资者再度关注到欧洲情况,并买入较低风险的美国公债.
近几日美国公债得益於担忧欧债危机的投资者需求,以及随着市场人士在年底前结清其他资产的头寸,将资金投放在低风险的美国公债的意愿.
指标10年期美债US10YT=RR上涨16/32,收益率报1.85%,为10月5日迄今最低,且低於周四时的1.91%.10年期公债势将录得六周来最佳单周表现.
30年期公债US30YT=RR上扬1-8/32,收益率报2.86%,上日报2.91%.
避险需求支撑了本周780亿美元的公债标售需求.下周将标售990亿美元的两年、五年和七年期公债.
"本周长期公债收益率大幅下跌,这是由於欧洲方面的不确定性和美国公债标售结果优於预期,造成了10年期和30年期公债收益率各自大跌12和15个基点,"Morgan Keegan固定收益资本市场部主席Kevin Giddis称.
"对美国公债标售的强劲买需与公债为全球投资机会中的'最佳选择'有关,"Giddis称.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。