〔货币市场〕欧洲银行业美元融资成本有所缓解,但忧虑仍甚

路透纽约12月16日电---欧洲银行业者美元融资成本周五有所降低,不过仍处高位,因美国投资者对於向该地区贷款仍感到犹豫不决,担心欧元区债务危机可能恶化.

随着美国投资者撤出欧洲,该地区一些银行的美元融资面临困难,尽管包括欧洲央行在内的多家央行放宽贷款担保品要求,延长贷款期限和降低贷款成本.

欧洲央行周二即将进行的首次三年期贷款标售将为下一个市场关注焦点,预计需求将会十分强劲.这有可能部分缓解对於银行融资水平的忧虑,至少暂时如此.

"贷款需求的情况或许可以帮助缓解一些融资紧张."道明证券(TD Securities)驻纽约的美国融资业务主管Mike Lin.

预计许多银行将把一年期贷款延长为三年期,因为新贷款的融资成本要低於原有贷款,而且银行业可以在一年以後归还贷款.

在三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP市场,银行把欧元换成美元需要支付1.26%的溢价,较周三的1.52%下滑,但仍远高於7月时低於0.40%的水准.

许多投资者担心债券和融资市场可能重新面临压力,因欧洲国家和银行业面临评级被调降的忧虑.

标准普尔将在未来几日确定是否下调欧元区国家的债信评级,并警告可能将欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的评级从AAA下调.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周五继续上升报0.56315%,这是2009年7月以来的最高水平,并高於周四的0.55915%.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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