〔美国债市〕初级市场蛰伏,二级市场并购相关的债券走势活跃

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月16日电---初级市场本周行动迟缓,只有总共5.02亿美元的新发债券定价.本月迄今的发行总量是33亿美元.这与IFR预测的12月发行40-50亿美元债券有些许出入.年内迄今全球发行量为2,785亿美元.我们认为年内余下时间里不会再有新债发行,因此上述数据可能会是最终结果,除非另有调整.
二级市场今晨开局较好,但依然跟昨天一样,到午後便走势消退.现货市场起初为持平至略走高,之後退减为持平至略走低.
除了United Rentals(URI.N)的债券,整体市场今日相当淡静.URI宣布将收购RSC Holdings之後,该公司债券价格下跌.URI票息8.375%、2020年到期的债券价格下跌约5点至96.0,票息9.25%、2019年到期的债券价格跌约5.5点至105.25,票息10.875%、2016年到期的债券跌2点至110.0.
本周三支新债在二级市场的表现整体良好.AM Castle债券价格上涨逾3点,Nationstar涨逾1点,99-Cent Only Stores债券价格昨日下跌1点或更高,但目前已回升到新发行时的水准.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。