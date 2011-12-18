〔美国债市〕初级市场蛰伏,二级市场并购相关的债券走势活跃

IFR纽约12月16日电---初级市场本周行动迟缓,只有总共5.02亿美元的新发债券定价.本月迄今的发行总量是33亿美元.这与IFR预测的12月发行40-50亿美元债券有些许出入.年内迄今全球发行量为2,785亿美元.我们认为年内余下时间里不会再有新债发行,因此上述数据可能会是最终结果,除非另有调整.

二级市场今晨开局较好,但依然跟昨天一样,到午後便走势消退.现货市场起初为持平至略走高,之後退减为持平至略走低.

除了United Rentals(URI.N)的债券,整体市场今日相当淡静.URI宣布将收购RSC Holdings之後,该公司债券价格下跌.URI票息8.375%、2020年到期的债券价格下跌约5点至96.0,票息9.25%、2019年到期的债券价格跌约5.5点至105.25,票息10.875%、2016年到期的债券跌2点至110.0.

本周三支新债在二级市场的表现整体良好.AM Castle债券价格上涨逾3点,Nationstar涨逾1点,99-Cent Only Stores债券价格昨日下跌1点或更高,但目前已回升到新发行时的水准.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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