〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数仍微跌,运费前景料呈现波动

路透伦敦12月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五仍然微跌,同时船运活动清淡亦限制获利.

航运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,其中包括对中国原物料需求前景的担忧.

波罗的海乾散货运价指数降低1点或0.05%至1,888点,为连续第四个交易日下跌.在本轮下跌之前,该指数一度触及六周高位.

"海岬型船舶市场似乎在稍事喘息,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth说."市场报告显示以租船方占据主导的情况更加普遍,我们认为这意味着运费可能从目前水准下滑."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨0.03%,船舶日均获利微升至31,480美元.本周稍早曾一度触及2010年11月以来高位.

"尽管存在供应面的压力,但我们仍有获利,预计未来几个月海岬型船运价将受到铁矿石价格下降和冬季取暖煤需求的支撑,因此我们认为运费仍易受到铁矿石价格变化的影响,但会保持在每日20,000美元以上."船运协会BIMCO首席船运分析师Peter Sand表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.17%,船舶日均获利为14,183美元.(完)