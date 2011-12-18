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市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:44 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,166,155口)

299,966 158,008 139,915 596,515 640,160 1036396 938,083 129,759 228,072

较12月6日变动(增加19,249口)

5,819 9,919 6,281 9,556 -4,140 21,656 12,060 -2,407 7,189

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.7 13.5 12.0 51.2 54.9 88.9 80.4 11.1 19.6

各类交易商数量(总计为697家)

166 161 164 191 303 444 565

(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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