〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,166,155口)
299,966 158,008 139,915 596,515 640,160 1036396 938,083 129,759 228,072
较12月6日变动(增加19,249口)
5,819 9,919 6,281 9,556 -4,140 21,656 12,060 -2,407 7,189
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.7 13.5 12.0 51.2 54.9 88.9 80.4 11.1 19.6
各类交易商数量(总计为697家)
166 161 164 191 303 444 565
(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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