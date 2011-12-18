〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(375,516口)
78,580 130,671 49,642 216,236 140,954 344,458 321,267 31,058 54,249
较12月6日变动(增加1,309口)
-1,465 2,948 296 1,165 -3,120 -4 124 1,313 1,185
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.9 34.8 13.2 57.6 37.5 91.7 85.6 8.3 14.4
各类交易商数量(总计为392家)
107 150 116 73 105 255 312(完)
--编译 吴云凌;审校
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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