版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:45 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(375,516口)

78,580 130,671 49,642 216,236 140,954 344,458 321,267 31,058 54,249

较12月6日变动(增加1,309口)

-1,465 2,948 296 1,165 -3,120 -4 124 1,313 1,185

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.9 34.8 13.2 57.6 37.5 91.7 85.6 8.3 14.4

各类交易商数量(总计为392家)

107 150 116 73 105 255 312(完)

--编译 吴云凌;审校

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐