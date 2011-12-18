〔CFTC报告〕COMEX期铜12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(115,993口)
27,040 30,396 10,752 67,361 59,408 105,153 100,556 10,840 15,437
较12月6日变动(增加2,741口)
325 1,049 30 2,071 1,842 2,426 2,921 315 -180
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.3 26.2 9.3 58.1 51.2 90.7 86.7 9.3 13.3
各类交易商数量(总计为178家)
44 71 40 42 42 110 138 (完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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