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市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:46 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(115,993口)

27,040 30,396 10,752 67,361 59,408 105,153 100,556 10,840 15,437

较12月6日变动(增加2,741口)

325 1,049 30 2,071 1,842 2,426 2,921 315 -180

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.3 26.2 9.3 58.1 51.2 90.7 86.7 9.3 13.3

各类交易商数量(总计为178家)

44 71 40 42 42 110 138 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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