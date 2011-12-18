〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(558,278口)
115,633 95,724 92,684 304,760 290,075 513,077 478,483 45,201 79,795
较12月6日变动(增加16,908口)
5,705 -5,618 16,057 -1,206 11,948 20,556 22,387 -3,648 -5,479
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.7 17.1 16.6 54.6 52.0 91.9 85.7 8.1 14.3
各类交易商数量(总计为474家)
136 128 184 104 138 352 390(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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