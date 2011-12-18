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市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:47 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(558,278口)

115,633 95,724 92,684 304,760 290,075 513,077 478,483 45,201 79,795

较12月6日变动(增加16,908口)

5,705 -5,618 16,057 -1,206 11,948 20,556 22,387 -3,648 -5,479

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.7 17.1 16.6 54.6 52.0 91.9 85.7 8.1 14.3

各类交易商数量(总计为474家)

136 128 184 104 138 352 390(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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