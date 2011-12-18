〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,346,495口)
312,304 163,001 366,862 575,481 751,569 1254647 1281432 91,848 65,063
较12月6日变动(增加13,951口)
4,114 10,615 1,819 2,420 -5,333 8,353 7,101 5,598 6,850
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.2 12.1 27.2 42.7 55.8 93.2 95.2 6.8 4.8
各类交易商数量(总计为318家)
113 92 147 87 95 280 266(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选