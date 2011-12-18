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市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:48 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,346,495口)

312,304 163,001 366,862 575,481 751,569 1254647 1281432 91,848 65,063

较12月6日变动(增加13,951口)

4,114 10,615 1,819 2,420 -5,333 8,353 7,101 5,598 6,850

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.2 12.1 27.2 42.7 55.8 93.2 95.2 6.8 4.8

各类交易商数量(总计为318家)

113 92 147 87 95 280 266(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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