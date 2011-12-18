版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:49 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(427,699口)

184,468 33,965 29,626 152,357 338,574 366,451 402,165 61,248 25,534

较12月6日变动(增加4,743口)

-8,284 924 5,868 9,914 -5,369 7,498 1,423 -2,755 3,320

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.1 7.9 6.9 35.6 79.2 85.7 94.0 14.3 6.0

各类交易商数量(总计为302家)

156 71 72 50 50 239 166(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐