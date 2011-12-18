〔CFTC报告〕COMEX期金12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(427,699口)
184,468 33,965 29,626 152,357 338,574 366,451 402,165 61,248 25,534
较12月6日变动(增加4,743口)
-8,284 924 5,868 9,914 -5,369 7,498 1,423 -2,755 3,320
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.1 7.9 6.9 35.6 79.2 85.7 94.0 14.3 6.0
各类交易商数量(总计为302家)
156 71 72 50 50 239 166(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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