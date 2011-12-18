〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(149,446口)
47,000 36,405 8,944 83,263 86,637 139,207 131,986 10,239 17,460
较12月6日变动(增加9,625口)
-284 4,936 -136 9,521 4,603 9,101 9,403 524 222
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.4 24.4 6.0 55.7 58.0 93.1 88.3 6.9 11.7
各类交易商数量(总计为238家)
73 85 45 49 62 153 166(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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