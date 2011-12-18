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市场报道 | 2011年 12月 18日 星期日 11:50 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月13日持仓报告(表)

路透12月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(149,446口)

47,000 36,405 8,944 83,263 86,637 139,207 131,986 10,239 17,460

较12月6日变动(增加9,625口)

-284 4,936 -136 9,521 4,603 9,101 9,403 524 222

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 24.4 6.0 55.7 58.0 93.1 88.3 6.9 11.7

各类交易商数量(总计为238家)

73 85 45 49 62 153 166(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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