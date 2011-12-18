〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多仓,仍做空欧元--CFTC

路透纽约12月16日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头持仓.

12月13日止当周,美元净多头仓位升至163.2亿美元,前一周净多头仓位为145.9亿美元.

投机客的欧元空头仓位大幅增加,因为投资者对於欧洲领导人解决债务危机能力的信心减退.

投机客亦做空英镑和加元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 52,249 56,817

空头仓位 16,649 18,546

净仓位 35,600 38,271

欧元(125,000欧元为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 35,507 34,521

空头仓位 151,964 130,335

净仓位 -116,457 -95,814

英镑(62,500英镑为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 23,782 26,311

空头仓位 63,291 69,871

净仓位 -39,509 -43,560

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 5,005 4,358

空头仓位 15,486 15,516

净仓位 -10,481 -11,158

加元(100,000加元为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 35,787 31,022

空头仓位 49,172 51,193

净仓位 -13,385 -20,171

澳元(100,000澳元为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 60,132 53,653

空头仓位 25,703 23,829

净仓位 34,429 29,824

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月13日当周 12月6日当周

多头仓位 11,148 10,745

空头仓位 5,765 6,888

净仓位 5,383 3,857

(完)

--编译 吴云凌; 审校 郑茵

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