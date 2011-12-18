〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多仓,仍做空欧元--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月16日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头持仓.
12月13日止当周,美元净多头仓位升至163.2亿美元,前一周净多头仓位为145.9亿美元.
投机客的欧元空头仓位大幅增加,因为投资者对於欧洲领导人解决债务危机能力的信心减退.
投机客亦做空英镑和加元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 52,249 56,817
空头仓位 16,649 18,546
净仓位 35,600 38,271
欧元(125,000欧元为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 35,507 34,521
空头仓位 151,964 130,335
净仓位 -116,457 -95,814
英镑(62,500英镑为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 23,782 26,311
空头仓位 63,291 69,871
净仓位 -39,509 -43,560
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 5,005 4,358
空头仓位 15,486 15,516
净仓位 -10,481 -11,158
加元(100,000加元为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 35,787 31,022
空头仓位 49,172 51,193
净仓位 -13,385 -20,171
澳元(100,000澳元为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 60,132 53,653
空头仓位 25,703 23,829
净仓位 34,429 29,824
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月13日当周 12月6日当周
多头仓位 11,148 10,745
空头仓位 5,765 6,888
净仓位 5,383 3,857
(完)
--编译 吴云凌; 审校 郑茵
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。