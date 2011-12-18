《美股一周展望》年内交易时间所剩无几,全年收高恐有难度

路透纽约12月16日电---今年的交易时间只剩下两周了,在美股标准普尔500指数全年收高的道路上,欧债危机仍是最主要的拦路虎.

欧元区的情势进展极不确定,区内国家还可能被调降债信评级,这让投资者不禁睁大了双眼,市场波动也颇为剧烈.

下周将有大批美国经济指标出炉,其中包括多项房屋市场数据,国内生产总值(GDP)终值和耐久财订单.即便如此,市场的目光也还是会紧盯欧洲局势的发展.

"所有人要看的和他们现在所看到的是同一件事--德国官员一开口,就是让我们受打击,"Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn说.

"我不断祈祷圣诞老人的到来,但还是不得不面对一些事."

标准普尔500指数.SPX.INX年内下跌3%左右,年线若想收高,需要攀至1,257点上方.

周五股市上攻未能奏效,仅小幅收高,此前评级机构再度警告可能调降欧洲国家的评级.本周道琼工业平均指数收低2.7%,Nasdaq指数下滑3.5%.

意大利总理周五呼吁欧洲决策者在极力遏制债务危机的同时要警惕欧洲大陆出现分裂,警告一些国家不要患上"短期苛求癖",矛头直指德国.

股市走势一直起伏不定,投资者举棋不定,因面临来自欧元区危机的威胁,而美国经济数据却显示温和复苏,而且股价在许多人眼中已经非常便宜了.

"国内经济指标的确出现一些改善,但如果欧洲仍然令人严重担心,很难说这点改善就能决定大局."Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.

假日期间随着成交量开始枯竭,市场波动也被放大,波动性可能有助於提振市场上行.

**上涨的机会**

"市场是否会上涨?回答是肯定的,因为一些资产管理公司正在试图推高市场,今年即便不能收高,起码也要收平才好,"ICAP Equities董事总经理Ken Polcari说.

"如果市场真的上扬,成交量也会极为清淡,因为参与者少之又少.成交清淡时,就有可能放大价格的波动,而人们对此应会大加利用."

个股的波动也可能受到企业财测的影响.根据汤森路透数据,第四季度标普500指数成份股中发布负面财测的公司有97家,发布正面财测的只有26家,两者的比率为3.7,为10年来最高.

最近几周公布财测的企业包括杜邦(DuPont)(DD.N),英特尔(Intel)(INTC.O),联合技术(United Technologies(UTX.N)和德州仪器(Texas Instruments)TXN.N.

公司管理层的变动亦有可能出现,这将加剧股市动荡.Cablevision SystemsCVC.N和纽约时报(New York Times)(NYT.N)均有高层突然离职.

下周最终左右股市的因素可能是欧洲方面采取的行动,而市况清淡也将放大市场的波动幅度.

"各方最为关注的肯定是欧洲情势的进展,不管是不是距离达成协议更近了一步,"Polcari说.

"股指也许会被推升一点,达到1,250-1,270点的水平,但在此上方,我看不到进一步走高的理由,除非欧洲方面有更具爆炸性的消息传来."(完)

--编译 郑茵 审校 吴云凌

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