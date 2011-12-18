《一周市场焦点》ECB下周的流动性标售祸福难料

标题新闻：必和必拓智利Escondida铜矿的工人购置给养和物资，为进行长期罢工做好准备
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路透伦敦12月16日电---欧洲央行(ECB)下周将向区内受困银行提供大量廉价的三年期资金,但对其无限制资金供应的反应可能并不会让市场感到欢欣鼓舞.
欧洲债务危机日益恶化,迫使欧央行延长并扩大对欧元区银行的支持措施.由於区内银行对主权债务的敞口庞大,它们越来越难以在银行间市场上融资.这些银行争相借入新资金的表现或展露了问题的严重性.
其他可能破坏节假日氛围的事件包括,欧元区财长可能举行会议,讨论欧盟领导人峰会以来的进展,以及欧洲央行总裁德拉吉12月19日在欧洲议会的讲话.
下周数据面清淡,最重要的或是德国12月Ifo企业景气判断指数,该数据料证实经济趋弱,但消费者的信心状况足以保证经济不会陷入衰退.
**廉价资金**
有关12月21日欧洲央行资金标售中银行业需求情况的预估相差甚大,但最有可能出现的情况是银行业大量吸纳资金.周四的西班牙债券标售结果支持了这种观点,当天西班牙政府标售的债券规模几乎为目标的两倍.
银行下周可以用这些西班牙债券为抵押,从欧洲央行那里获得低息三年期贷款,并从西班牙政府支付的债券收益率和欧央行收取的利率中赚取利差.
西班牙标售的24.5亿欧元的四年期公债平均收益率(殖利率)为4.02%.
包括法国总统萨科齐在内的政界人士希望欧央行的这笔资金,以及更为宽松的抵押品要求,能够足以说服银行继续购买欧元区二线国家的高收益债券,并阻止持续了两年的债务危机恶化.
但许多分析师质疑银行眼下为何还要增加主权债仓位,特别是目前它们还面临充实资本基础的迫切需要.过去两年中,这些银行可是欧洲政府公债的大卖家.
澳洲国民银行欧洲市场策略主管Nick Parsons称,这些新增资金和更为宽松的资本要求能否扭转债务危机局面,到下周也不可能变得明朗,因为季节性流动性短缺让我们不能妄下结论.
下周是年内最後一个完整的交易周,流动性将变得稀少,因为许多投资者因12月的市场波动而已经选择退居场外了.
"很多客户坐等情况改善的新消息,"RBS欧洲股票市场分析师Graham Bishop称.
市场亦在紧张观望评级机构标准普尔是否下调15个欧元区国家中部分或全部的主权评级.人们普遍认为上周的欧盟峰会未能缓解当前债券市场的融资压力,会後标普威胁会下调评级.
**回报**
投资者另外还将评估今年的回报状况,美国公债和德国10年期公债的表现皆亮丽.年内迄今的回报显示,10年期美国公债上涨约16.5%,10年期德债上涨12.5%.
而摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股票指数.MIWD00000PUS在2010年上升10.4%後,今年迄今下跌约12%.
欧洲方面,指标Stoxx欧洲600指数去年上涨8.6%後,今年迄今下挫约14.7%;泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3今年下跌14.1%,去年为涨7.3%.
周一将公布的路透全球资产配置调查将显示,在进入可能是混乱而动荡的新一年时,投资者是如何布局的.
一年前的类似调查显示,投资者在进入2011年之际相对看多,股票持仓升至10个月高位,投资者同时增持高收益债券并减持公债.
相隔一年,情况已有天壤之别.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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