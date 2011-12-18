〔美国债市〕巴克莱对汽车行业评级仍为"加码"

IFR纽约12月16日电---本周美国资产支持债券(ABS)市场消息稀少,因多数交易台即将关闭交易等待长假期的来临,证券化交易重新全面展开则要等待2012年.

新年临近之际,巴克莱资本分析师的投资推荐没有什麽变化.根据floorplan ABS,他们对汽车相关企业的评级总体上仍为"加码",只有对高级零售汽车贷款和夹层(mezzanine)经销商的评级为"中性".

其对高级和夹层银行信用卡ABS的评级仍为"中性",认为上升潜力有限.不过他们对於次级银行信用卡ABS的评级为"加码".FFELP学生贷款ABS在目前水准亦被认为颇具吸引力.

穆迪在午後发布一份报告指出,美国信用卡ABS的表现在2012年将继续改善,但全年改善的速度将会放慢.

发行新信用卡的银行目前从存款等其他来源筹措资金.其他来源资金的竞争将在2012年继续打压信用卡ABS的发行活动,穆迪预计2012年发行规模料接近2011年水准,约为100-150亿美元.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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