〔美国债市〕机构债利差走势各异,表现逊於公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约12月16日电---机构债利差周五稍早收紧,但午後表现逊於美国公债,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)在永久性公开市场操作(POMO)中的长期公债购买增倍,且惠誉警告数个欧元区国家可能被降级.
惠誉亦确认法国当前的AAA评级,但将其纳入负面观察名单.
机构债利差终场持平至缩窄/走阔0.5-1基点不等,表现优於大幅走阔的互换利差,因投资者争购安全资产.中长期投资大户买入七年期一次性偿还债券,央行增购五年期券种.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周四定价的三年期新债利差进一步缩窄,因为二级市场许多短线和中长期投资账户买家兴趣浓厚,且更多央行对此交易瞩意.
FHLMC将在12月22日安排第二笔发行,但由於时间临近圣诞节和年底以及财政部两年期、五年期和七年期公债月度标售(总计990亿美元),且上周刚刚发行60亿美元三年期债券,因此即便FHLMC下周的发行取消也不会让人意外.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。