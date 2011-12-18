〔美国债市〕机构债利差走势各异,表现逊於公债

IFR纽约12月16日电---机构债利差周五稍早收紧,但午後表现逊於美国公债,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)在永久性公开市场操作(POMO)中的长期公债购买增倍,且惠誉警告数个欧元区国家可能被降级.

惠誉亦确认法国当前的AAA评级,但将其纳入负面观察名单.

机构债利差终场持平至缩窄/走阔0.5-1基点不等,表现优於大幅走阔的互换利差,因投资者争购安全资产.中长期投资大户买入七年期一次性偿还债券,央行增购五年期券种.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周四定价的三年期新债利差进一步缩窄,因为二级市场许多短线和中长期投资账户买家兴趣浓厚,且更多央行对此交易瞩意.

FHLMC将在12月22日安排第二笔发行,但由於时间临近圣诞节和年底以及财政部两年期、五年期和七年期公债月度标售(总计990亿美元),且上周刚刚发行60亿美元三年期债券,因此即便FHLMC下周的发行取消也不会让人意外.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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