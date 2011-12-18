〔美国债市〕MBS利差走阔,表现再度逊於公债

IFR纽约12月16日电---今年最後一个完整交易周的最後一个交易日抵押支持证券(MBS)开盘价格下跌,表现再度滞後于公债.

最近数日有大量供应,锁定获利的操作更多,因为基金经理周三晚涌入且市场尚未真正完全恢复.对MBS而言,价格下降通常更有利於吸引新的投资者.但目前市场上债券积压且需要分销,价格下跌又不见得是好事.

本周最後一个交易日,期限较长的MBS(票息3.5%和4%)较公债利差开盘走阔2-3个跳动点,票息最高5.5%的表现改善(利差持平).

本周经济数据逐渐减少,昨日只有11月消费者物价指数(CPI).11月CPI较前月持平,预估为上升0.1%;扣除食品和能源的核心CPI较前月升0.2%.预估为升0.1%(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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