《综述》惠誉认为欧元区拿不出解决危机的全面方案,有可能调降多国评级

* 惠誉将六个欧元区国家置于短期降级观察名单

* 两周前标普刚刚发出警告

* 欧洲央行管委利卡宁警告解决危机的时间正在流逝

* 史塔克认为欧洲央行不会增加债券购买规模

路透罗马/柏林12月17日电---评级机构惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降.

欧元区面临多家机构调降评级的威胁,周五晚间的警告是该地区是在两周内第二次接到的通牒,领导人解决危机的压力越发沉重.

惠誉亦表示还有可能在两年内调降法国目前为AAA的评级,并呼吁欧洲央行更加积极地承担救助责任.

一位欧洲央行的决策者周六表示,拿出解决方案的时间正在逐步耗尽,这场危机如不解决可能引发全球经济的下滑.另一位官员表示,央行不会扩大债券购买规模.此前央行推出这项计划旨在压低濒危国家的举债成本.

意大利总理蒙堤周五呼吁欧盟决策者当心欧洲大陆的分裂,更突显出欧元区内部的紧张情势.一周前,关键的欧盟峰会未能让金融市场相信危机正在逐步得到解决.

欧洲央行管理委员会成员利卡宁表示,为防范出现一系列评级调降和信贷冻结的情况,欧洲领导人需要迅速采取措施,提高援救基金的规模,为高负债成员国提供一张安全网.

"更糟的情况会是,恶性循环继续,不确定性加重,导致全球经济陷入衰退,"利卡宁在周六接受芬兰YLE公共广播公司的采访时表示.

意大利总理蒙堤表示,欧洲对危机的回应"应该采取一种长期可持续的方式,而不能仅仅为了满足某些国家的短期苛求癖",他的矛头直指德国.

为促使高负债国家政府削减庞大的预算赤字,德国带头阻挠允许欧洲央行扩大债务购买规模.

惠誉也火上浇油.在欧盟峰会後该机构表示,其得出结论认为,要拿出一项解决欧元区危机的"全面方案",在技术上和政治上都是不可能的.

"缺乏可靠的财政支持,这一点尤其让人担心,"该机构称,"惠誉认为,要想降低出现自我应验式流动性危机的风险,需要欧洲央行给出更加积极和明确的承诺."

欧洲央行另一位决策者史塔克表示,扩大买债规模并不会让危机结束,在欧盟峰会上各国就建立紧密财政同盟达成共识,迅速实施这个计划才是关键.

"不要对欧洲央行要求太多,"德国一家杂志在即将发表的对史塔克的访谈片断中这样引用他的讲话.史塔克年底将不再担任欧洲央行执委.

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**多重评级调降威胁**

惠誉将比利时,西班牙,斯洛文尼亚,意大利,爱尔兰和塞浦路斯纳入评级调整的负面观察名单,意味着可能在未来三个月会调降这些国家的评级.

"欧元区危机本质上是系统性的危机,因而对於该地区的经济和金融稳定具有深刻的负面影响,"惠誉称.

就在不到两周之前,另一家评级机构标准普尔将包括德法在内的欧元区15国评级都纳入观察名单,有可能调降一至两个级距,称这是因为决策者之间对於如何解决危机仍然存在分歧.

第三家大型评级机构穆迪周五将比利时的债信评级调降了两个级距,指因欧债危机令那些公共债务负担较重国家的融资风险上升,并表示未来两年内仍有进一步调降的可能.

比利时财长Steven Vanackere周六对路透表示,此次评级调降并不令人太感意外,但加大了该国在明年实现预算赤字目标的压力.该国明年的目标为赤字与GDP比例降至2.8%.

周五公布了一项有关在欧元区成员国和拟加入国家之间实施新"财政条约"计划的初步草案,该草案显示若有国家不能满足新财政条约规定的预算目标,将被交由欧洲法院处理.

德国总理梅克尔倡议建立一项自动制裁机制,对那些预算赤字不符合规定的"罪人"进行处罚.她目前正受到来自德国央行的压力,要求她设法迫使高负债欧元区成员国进行改革,通过财政紧缩措施来摆脱危机.

这让人更加担心,南欧国家若采取过度紧缩政策,可能会让经济陷入恶性循环,更加难以摆脱危机,并对富裕的北欧产生更大的怨愤.