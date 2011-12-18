(重温稿)〔新闻稿〕中国11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降49个--统计局

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(以下为中国国家统计局周日公布的11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿主要内容)
一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况
（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有49个，持平的城市有16个。与10月份相比，11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.2%。
（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有4个，比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个，比10月份增加了2个。11月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有61个，比10月份增加了4个。
二、二手住宅价格变动情况
（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有51个，持平的城市有12个。与10月份相比，11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.3%。
（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有21个，比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。
附注：1、从2011年1月份起，国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》（以下简称《新方案》）。由於《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整，因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。
2、同比价格指数的计算方法。鉴於网签数据从2010年12月份起开始上报，前11个月的网签数据缺失，故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。
3、2011年10月份，70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。10月份新增加的城市是锦州和遵义。
4、新建住宅含保障性住房；新建商品住宅不含保障性住房。(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)
--整理 邵晓忆; 审校 林高丽
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
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