《美国重要政经日程》--12月19日

香港个股：新城发展落实发行3.5亿美元三年期优先票据，息率5%
票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 农业部公布月度家畜与肉类贸易数据.
1600 - 农业部公布一周美国谷物及油籽出口检疫报告。
1600 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券.
1630 - 财政部每周例行标售三个月与六个月期国库券.
1800 - 财政部标售三年期公债.
1900 - 财政部公布11月预算.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 杜明霞
票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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