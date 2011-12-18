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货币新闻 | 2011年 12月 19日 星期一 06:16 BJT

《美国重要政经日程》--12月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布月度家畜与肉类贸易数据.

1600 - 农业部公布一周美国谷物及油籽出口检疫报告。

1600 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券.

1630 - 财政部每周例行标售三个月与六个月期国库券.

1800 - 财政部标售三年期公债.

1900 - 财政部公布11月预算.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 杜明霞

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