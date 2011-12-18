《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日

香港个股：新城发展落实发行3.5亿美元三年期优先票据，息率5%

票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。