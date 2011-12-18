《一周经济焦点》美国房市可能来到拐点,料将开始传出一些正面消息

* 初步迹象显示美国房屋市场可能处於拐点

* 为美国GDP成长提供一丝希望

* 美国经济缓慢康复,成为投资者避风港

路透华盛顿12月18日电---美国房屋市场触发全球金融崩溃,进而造成今天的欧洲债务危机.但该市场可能已经到了拐点,即将开始传出一些正面消息.

美国住宅建筑活动明年有望略有扩张,并为2012年国内生产总值(GDP)成长率贡献0.1或0.2个百分点,这将是2005年以来的首次.虽然这只是一线希望,但将为缓慢康复的美国经济画面再添上一笔.

一度火热的中国房地产市场降温,中国对最大贸易夥伴欧盟(EU)的出口也一改多年来以两位数高速增长的势头,呈现下降局面.中国经济正在迅速放缓.中国制造业活动连续第二个月萎缩,外商直接投资(FDI)也在下降.