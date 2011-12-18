《一周经济焦点》美国房市可能来到拐点,料将开始传出一些正面消息

香港个股：新城发展落实发行3.5亿美元三年期优先票据，息率5%
票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。
* 初步迹象显示美国房屋市场可能处於拐点
* 为美国GDP成长提供一丝希望
* 美国经济缓慢康复,成为投资者避风港
路透华盛顿12月18日电---美国房屋市场触发全球金融崩溃,进而造成今天的欧洲债务危机.但该市场可能已经到了拐点,即将开始传出一些正面消息.
美国住宅建筑活动明年有望略有扩张,并为2012年国内生产总值(GDP)成长率贡献0.1或0.2个百分点,这将是2005年以来的首次.虽然这只是一线希望,但将为缓慢康复的美国经济画面再添上一笔.
一度火热的中国房地产市场降温,中国对最大贸易夥伴欧盟(EU)的出口也一改多年来以两位数高速增长的势头,呈现下降局面.中国经济正在迅速放缓.中国制造业活动连续第二个月萎缩,外商直接投资(FDI)也在下降.
巴西经济也陷入了停滞,而印度则在急剧萎缩.从全球来看,过去三个月有48家央行降息,以阻止经济下滑.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德上周称经济前景"非常黯淡".
票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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