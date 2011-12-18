〔欧洲政经〕ECB总裁德拉吉对EFSF救助基金寄予厚望,排除推出QE--报载

路透法兰克福12月18日电---金融时报周日引述欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话报导称,欧洲各国政府官员需采取快速行动让欧洲救助基金开始运作,因欧洲央行不能违反条约并采取量化宽松(QE)举措.

德拉吉还说,任何国家如果离开欧元区,境况都将恶化,而且仍需推行同样的改革.他并称,从长期来看经济成长和撙节举措并非不能共存.

"断言欧洲金融稳定机构(EFSF)已经无效,这样说未免为时过早,而且可能是错误的...而且,我认为如果可以证明当前规模的EFSF能够发挥作用,那麽扩大其规模的论点将更有力,"他并称拥有一个EFSF这样形式的"防火墙",是恢复信心的必要条件.

德拉吉还表示,银行间市场融资状况紧张已经带来经济成长风险.

"融资环境困难令信贷收紧,且无益增加了欧元区经济的下行风险."(完)