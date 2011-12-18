〔欧洲政经〕ECB总裁德拉吉对EFSF救助基金寄予厚望,排除推出QE--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福12月18日电---金融时报周日引述欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话报导称,欧洲各国政府官员需采取快速行动让欧洲救助基金开始运作,因欧洲央行不能违反条约并采取量化宽松(QE)举措.
德拉吉还说,任何国家如果离开欧元区,境况都将恶化,而且仍需推行同样的改革.他并称,从长期来看经济成长和撙节举措并非不能共存.
"断言欧洲金融稳定机构(EFSF)已经无效,这样说未免为时过早,而且可能是错误的...而且,我认为如果可以证明当前规模的EFSF能够发挥作用,那麽扩大其规模的论点将更有力,"他并称拥有一个EFSF这样形式的"防火墙",是恢复信心的必要条件.
德拉吉还表示,银行间市场融资状况紧张已经带来经济成长风险.
"融资环境困难令信贷收紧,且无益增加了欧元区经济的下行风险."(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。