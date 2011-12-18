〔欧洲政经〕欧盟推出"财政协议"草案,收紧财政规则(更新版)

(新增引述与细节)

* 欧盟官员推出新"财政协议"草案

* 使得在欧洲法院起诉违规国家成为可能

* 获得九个欧元区国家批准之後,即可生效

* 计划在明年3月前通过协议并开始实施

路透布鲁塞尔12月16日电---欧盟(EU)官员周五提出一份新的协议,以收紧针对欧元区及其它参与进来的欧盟国家的财政规则,期望以此促进经济一体化和克服持续了两年之久的债务危机.

各方周二将在布鲁塞尔召开会议,首次讨论这份八页长度的协议草案,争取至少得到九个欧元区国家的批准,时间可能是在1月底以前,这是该协议於3月开始生效的基本前提.

虽然在上次峰会之後遭到孤立,但英国将获准以"观察员"身份追踪新协议的讨论情况,在其它26个欧盟成员国磋商该协议的具体条文时出席讨论.

该协议的主要目标是促使欧元区国家遵守更加严格的财政规则,包括要求其把预算赤字与国内生产总值(GDP)的比例保持在3%以下,其债务水平低於GDP的60%.

其中还有一项规定,要求各国把基本预算赤字(不计债务融资成本)占GDP的比例控制在0.5%以下,这被称为"金科玉律".