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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:03 BJT

全球外汇市场12月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0900 - 欧元区10月经常账.

0900 - 意大利11月贸易收支.

1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)12月房屋市场指数.

1530 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会.

1815 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会年度经济展望会议上,发表有关经济前景的讲话.

-- - 瑞典央行货币政策会议(至12月20日).

-- - 法国央行总裁诺亚在巴黎证交所旧址Palais Brongniart举行的一个会议上讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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