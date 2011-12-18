全球外汇市场12月19日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0900 - 欧元区10月经常账.
0900 - 意大利11月贸易收支.
1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)12月房屋市场指数.
1530 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会.
1815 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会年度经济展望会议上,发表有关经济前景的讲话.
-- - 瑞典央行货币政策会议(至12月20日).
-- - 法国央行总裁诺亚在巴黎证交所旧址Palais Brongniart举行的一个会议上讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。