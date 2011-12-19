哈萨克斯坦产油区冲突导致15人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈萨克斯坦阿克套12月18日电---哈萨克斯坦数十年最大规模的抗议活动蔓延至西部产油区，数以百计的示威者周日与防暴警察发生冲突，造成15人死亡。

曼吉斯套（Mangistau）地区动乱源於石油工人被解雇，这是前苏联解体後，哈萨克斯坦独立20年间发生的最严重的动乱。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）已宣布，在扎瑙津（Zhanaozen）实施为期20天的紧急状态。检察长办公室周日称，暴乱自周五起已造成14人死亡。

周六晚在Shetpe村，示威者与警方发生冲突，造成一人死亡，另有11人受伤，官方死亡人数因此升至15人，伤者增至100人。

公众抗议在哈萨克斯坦极为罕见。现年71岁的纳扎尔巴耶夫执政20多年间，吸引外商投资逾1,200亿美元，但几乎不容异见存在，将稳定置于民主自由之上。

该国总统顾问叶尔特斯巴耶夫（Yermukhamet Yertysbayev）表示，外国资本引发暴乱，但拒绝解释。他表示，当局已经牢牢掌控当前局势。

他在电话中告诉路透：“这里不会发生阿拉伯式的革命。哈萨克斯坦很平静。哈萨克斯坦各民族人民都支持国家领导人。”

“阿克套出现了集会。纽约和开罗也有……民众有权抗议，所以不要作出全球性的结论。”（完）