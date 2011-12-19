哈萨克斯坦产油区冲突导致15人丧生

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈萨克斯坦阿克套12月18日电---哈萨克斯坦数十年最大规模的抗议活动蔓延至西部产油区，数以百计的示威者周日与防暴警察发生冲突，造成15人死亡。
曼吉斯套（Mangistau）地区动乱源於石油工人被解雇，这是前苏联解体後，哈萨克斯坦独立20年间发生的最严重的动乱。
哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）已宣布，在扎瑙津（Zhanaozen）实施为期20天的紧急状态。检察长办公室周日称，暴乱自周五起已造成14人死亡。
周六晚在Shetpe村，示威者与警方发生冲突，造成一人死亡，另有11人受伤，官方死亡人数因此升至15人，伤者增至100人。
公众抗议在哈萨克斯坦极为罕见。现年71岁的纳扎尔巴耶夫执政20多年间，吸引外商投资逾1,200亿美元，但几乎不容异见存在，将稳定置于民主自由之上。
该国总统顾问叶尔特斯巴耶夫（Yermukhamet Yertysbayev）表示，外国资本引发暴乱，但拒绝解释。他表示，当局已经牢牢掌控当前局势。
他在电话中告诉路透：“这里不会发生阿拉伯式的革命。哈萨克斯坦很平静。哈萨克斯坦各民族人民都支持国家领导人。”
“阿克套出现了集会。纽约和开罗也有……民众有权抗议，所以不要作出全球性的结论。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。