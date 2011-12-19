俄罗斯一海上钻井平台沉没 丧生和失踪超过50人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透莫斯科12月18日电---俄罗斯位於远东库页岛（Sakhalin）的一座石油钻井平台周日在转移期间沉入鄂霍次克海，平台上67人中有逾50人丧生或失踪。
负责紧急事务的官员称，负责拖拽转移的破冰船和拖船从克拉（Kolskaya）钻井平台救出14名工作人员，并在水中发现四具尸体。
俄罗斯联邦水运部门在网站上称，“克拉平台先是向一边倾倒……然後在20分钟内就沉没了。事发地点海域水深达1,042米。”
事故发生在当地时间下午12:45（0145 GMT），随後有四名生还者被直升机救起，因患低体温症已被送往医院救治。
根据海事和援助机构网站上的消息，平台上的其他工作人员失踪。事发地点水温仅为1摄氏度，生还者若不在落水30分钟左右被救起，就会被冻死。
三艘援救船只和直升机被派往出事海域搜救生还者。出事钻井平台为俄罗斯国有石油公司Zarubezhneft旗下的Arktikmorneftegazrazvedka（AMNGR）所有。
AMNGR发言人称：“平台沉没不会构成生态威胁。平台由两艘船托挂，携带最低水平的燃料。”
这起事故对俄罗斯努力加快海上油气勘探、抵消长期下降的陆上油气生产造成冲击。俄罗斯是世界最大的能源生产国。
克里姆林宫表示：“总统梅德韦杰夫已经下令，向平台沉没事故遇难者提供一切必要的援助，并责成有关部门调查平台损失的相关情况。”紧急情况部称，将於周日晚间开始这些工作。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。