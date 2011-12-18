〔手机产业〕美国ITC将检视宏达电与苹果间的专利诉讼裁决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月16日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五称,将重新考虑ITC行政法法官所作裁决的部分内容,该法官裁定苹果(AAPL.O)"并未侵犯"宏达电(2498.TW)的电源管理和电话拨号技术等四项专利.
该诉讼是两家公司相互提起的多宗诉讼之一,也表明采用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机和平板电脑与苹果产品之间的市场份额之争加剧.许多Android手机与平板电脑出自宏达电.
宏达电在2010年5月提起诉讼,指责苹果侵犯其专利.要求ITC禁止进口苹果的iPod,iPhone和iPad等产品.
ITC周五表示,将对四项专利中一项专利的初步裁决开展重新评估.
无法联络到宏达电人士对此发表评论.
ITC定於周一就一宗相关诉讼案作出裁决:苹果诉称宏达电侵犯其两项专利.苹果已在美国特拉华州一地区法院对宏达电提起平行诉讼.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。