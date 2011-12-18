〔手机产业〕美国ITC将检视宏达电与苹果间的专利诉讼裁决

路透12月16日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五称,将重新考虑ITC行政法法官所作裁决的部分内容,该法官裁定苹果(AAPL.O)"并未侵犯"宏达电(2498.TW)的电源管理和电话拨号技术等四项专利.

该诉讼是两家公司相互提起的多宗诉讼之一,也表明采用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机和平板电脑与苹果产品之间的市场份额之争加剧.许多Android手机与平板电脑出自宏达电.

宏达电在2010年5月提起诉讼,指责苹果侵犯其专利.要求ITC禁止进口苹果的iPod,iPhone和iPad等产品.

ITC周五表示,将对四项专利中一项专利的初步裁决开展重新评估.

无法联络到宏达电人士对此发表评论.

ITC定於周一就一宗相关诉讼案作出裁决:苹果诉称宏达电侵犯其两项专利.苹果已在美国特拉华州一地区法院对宏达电提起平行诉讼.(完)